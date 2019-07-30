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30. 07. 2019

В Афганистане во время боя погибли более 50 талибов

В Афганистане силовые ведомства провели операцию против движения "Талибан", во время которой 52 боевика были убиты и еще 33 получили ранения. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на заявление 209-го военного корпуса Шахин во вторник, 30 июля.

Отмечается, что операция была осуществлена в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана в ответ на нападения талибов.

Афганским военным также удалось конфисковать оружие и боеприпасы, включая 82-мм миномет, несколько гранатометов РПГ-7 и пулеметов Калашникова.

Напомним, в конце прошлой недели в Афганистане при авиаударе правительственных были уничтожены полсотни боевиков движения "Талибан", включая их командира.

Также стало известно об атаке талибов на пункты досмотра в афганской провинции Тахар. Тогда погибли 37 сотрудников безопасности.

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Источник: korrespondent.net

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