Подросток ранил себя из винтовки, а копам рассказал о неизвестном стрелке

В Сумской области парень получил ранение, стреляя с другом по жестяным банкам. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции области.

В отделение полиции из детской больницы Сум поступило сообщение, что к ним с пулевым ранением ноги обратился 15-летний житель одного из сел Краснопольского района. В больницу его привезли родители.

Подросток пояснил родителям и прибывшим полицейским, что ранения в ногу он получил по дороге из магазина.

В больнице из ноги парня врачи достали пулю, выпущенную из пневматической винтовки.

Работники Краснопольского отдела полиции начали искать "стрелка". Однако сам несовершеннолетний упорно утверждал, что не видел того, кто в него мог стрелять. После очередного разговора парень признался, что на самом деле он вместе с 20-летним другом развлекались стрельбой по жестянкам из пневматической винтовки. Чтобы избежать наказания от родителей, придумал историю о том, что его якобы ранил неизвестный.

В полиции данное событие зарегистрировали. А с парнем и его родителями провели соответствующие воспитательные беседы.

Напомним, в Киеве произошла стрельба, в которой была ранена девушка. Огонь по компании молодых людей открыл мужчина с собачкой.

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Источник: korrespondent.net