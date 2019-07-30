Суд арестовал задержанный российский танкер

Украинский суд арестова российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля в порту Измаила. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.
"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что силовики не обязаны были уведомлять российского консула о следственных действиях на судне.
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Источник: korrespondent.net
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