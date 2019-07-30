Суд арестовал задержанный российский танкер

Украинский суд арестова российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля в порту Измаила. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что силовики не обязаны были уведомлять российского консула о следственных действиях на судне.

Напомним, по информации СБУ, в ноябре 2018 года данное судно блокировало украинские корабли в Керченском проливе.

Как известно, экипаж судна - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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Источник: korrespondent.net