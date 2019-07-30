В Трускавце будущие "слуги народа" делят комитеты в Раде

Будущие депутаты от партии Слуга народа на интенсиве в Трускавце знакомятся и выбирают, в каких комитетах будут работать. Об этом в комментарии каналу 112 Украина рассказала будущая депутат Мария Мезенцева во вторник, 30 июля.

"Все мы здесь собрались и на учебу, и сразу на нетворкинг. Мы хотим познакомиться друг с другом, разобраться, кто в какой комитет пойдет, у кого какой профиль", - рассказала будущая нардеп.

Мезенцева говорит, что получила "прекрасный опыт местного управления" в Харьковском горсовете, так как стала харьковской депутаткой в 2015 году и работала там 3 года и 7 месяцев.

"Сейчас я четко понимаю как мажоритарщик от Шевченковского округа №168, что именно надо делать в районе. В течение избирательной кампании мы вместе с избирателями нарабатывали эту карту действий. Мы уже подаем депутатские обращения в рамках действующего мандата", - заявила она.

Напомним, что ранее "слуга народа" Беленюк "увеличил" прожиточный минимум в 15 раз.

Также сообщалось, что социологи выяснили, кто и где голосовал за Слугу народа.

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Источник: korrespondent.net