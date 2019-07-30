В Херсоне сожгли авто чиновника Укртрансбезопасности

В Херсоне злоумышленники сожгли автомобиль, которым пользовался начальник Черноморского регионального управления Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Игорь Пастух. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Черный Mercedes s350l (2006 года выпуска) сожгли возле одного из зданий на Бориславском шоссе. Никто из людей не пострадал.

Сам Пастух подтвердил журналистам, что действительно пользовался этим автомобилем, который принадлежит его родственнику. Также он сказал, что связывает поджог со своей профессиональной деятельностью, в частности, конфликтом с одесскими предпринимателями, которым принадлежит одна из херсонских автостанций. Пастух считает, что эти предприниматели пытаются работать нелегально, а его служба мешает им это делать.

Представители указанной им автостанции в январе проводили в Херсоне пресс-конференцию, на которой заявили, что Пастух всячески пытается препятствовать их бизнесу и блокирует деятельность предприятия по надуманным основаниям. Сам же Пастух в комментариях в СМИ утверждал, что автостанция в ее нынешнем состоянии непригодна для использования по множеству технических параметров. На этой пресс-конференции произошел конфликт, во время которого один из участников событий стрелял из травматического оружия.

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Напомним, на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата. Потушить пожар пытались 20 пожарных с шестью единицами техники, однако сооружения были полностью уничтожены огнем.

А в Ровно подожгли агитационный автомобиль. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

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Источник: korrespondent.net