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30. 07. 2019

НАБУ задержало экс-замначальника полиции Одесщины

Детективы Национального бюро расследований Украины задержали бывшего заместителя начальника полиции Одесской области Константина Гейко. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook во вторник, 30 июля.

Подчеркивается, что Гейко скрывался от следствия.

"Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области (Дмитрием Головиным – ред.) подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ задержало экс-замначальника полиции Одесщины

Напомним, 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника облуправления полиции Дмитрия Головина. Его обвиняют в растрате имущества и злоупотреблении властью или служебным положением. Также СМИ сообщали о задержании Константина Гейко, но тогда эта инофрмация не подтвердилась.

А 26 июля Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест Дмитрия Головина. На него надели электронный браслет и обязали сдать загранпаспорта.

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Источник: korrespondent.net

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