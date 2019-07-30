Стала известна дата второго допроса Порошенко в ГБР

Госбюро расследований вызывает бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа. Об этом во вторник, 30 июля, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вызвали на 12 августа", - сказал он.

По его словам, Порошенко ждут на допрос в 09:30. Повестка уже ему отправлена.

Напомним, первый допрос Порошенко состоялся 25 июля, хотя его вызывали еще 17.

После выхода из ГБР противники Порошенко пытались остановить его автомобиль, завязалась драка.

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Источник: korrespondent.net