ГБР назвало количество дел с фигурантом Порошенко

Госбюро расследований расследует 11 уголовных производств в которых фигурирует бывший президент Петра Порошенко. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба во вторник, 30 июля.

"В последнем интервью Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель", - пишет Труба в Telegram.

"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует", - пишет глава ГБР и добавляет: "Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает".

Труба также попросил предоставлять следователю ГБР все материалы, которые помогут следствию.

Таким образом он прокомментировал заявление Порошенко в интервью УП, в котором он утверждает, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и "не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон".

Напомним, Порошенко явился на допрос в ГБР 25 июля, хотя его вызывали еще 17. Второй допрос, по данным СМИ, назначен на 12 августа.

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Источник: korrespondent.net