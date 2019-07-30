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30. 07. 2019

В Черновцах украли флаг со здания консульства Германии

В Черновцах неизвестные отломали и похитили флаг с флагштока на здании почетного консульства Германии. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 30 июля.

Правоохранители получили информацию об инциденте накануне вечером по почте.

"Следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 21-го июля около полуночи два человека похитили флаг и скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к краже, осуществляют первоочередные оперативно-розыскные действия. Опрашиваются возможные свидетели происшествия и анализируются записи камер видеонаблюдения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о краже (ч.2 ст.185 УК Украины). Виновным лицам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее попытка кражи флага Украины в Киеве попала на видео. Неизвестный упал и сильно ударился спиной о крыльцо магазина.

Также в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные два раза за месяц поджигали флаг Украины, установленный возле памятной доски погибшим бойцам.

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Источник: korrespondent.net

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