Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 18:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

Стрельба в США: двое погибших, стрелок мертв

Два человека погибли в стрельбе в супермаркете Walmartв северном Миссиссиппи в США. Об этом сообщает FOXво вторник, 30 июля.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля. Одного погибшего нашли внутри супермаркета, еще одного - на парковке. Также был ранен полицейский, но его спас пуленепробиваемый жилет. Его госпитализировали в ближайший госпиталь, он в удовлетворительном состоянии.

Сам стрелок убит. Его мотивы пока неизвестны. На месте работает полиция - супермаркет находится в оцеплении полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе на фестивале еды Gilroy Garlic, предварительно, погибли три человека, 14 были ранены. Позже оказалось, что момент стрельбы на фестивале попал на видео.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.