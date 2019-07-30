Украина ищет деньги на американские локомотивы в США

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о кредите на закупку новой партии локомотивов для Укрзализныци. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Да, Экспортно-импортный банк США возвращается в Украину. И да, одни из первых программ, которые они готовы финансировать - это инфраструктура. Сегодня с представителями Wabtec i Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии в минимум 40 американских локомотивов для Укрзализныци", - сообщил Омелян.

Он также отметил, что на переговорах с американским банком обсуждали предоставление отдельной программы финансирования для развития украинской авиации. Ее реализация поможет сохранить положительную тенденцию развития сектора пассажирских авиаперевозок в Украине.

Укрзализныця и General Electric подписали многолетний контракт на сумму более 1 млрд долларов 23 февраля 2018 года. Цена за единицу составит $4,68 млн с НДС.

Поставки первой партии в 30 локомотивов закоончилась в марте.

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Источник: korrespondent.net