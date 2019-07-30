Кандидатов в нардепы забросали яйцами в Киеве

Люди в футболках с надписью "Традиция и Порядок" ворвались на пресс-конференцию кандидатов в депутаты по округу №50 Андрея Аксенова (самовыдвижение) и Сергея Кошукова (Европейская солидарность) и забросали их яйцами. Об этом сообщает канал 112 Украина во вторник, 30 июля.

Изложить свою позицию по поводу возможных нарушений перед этим успели оба кандидата в нардепы - Аксенов и Кошуков. Когда же слово передали общественному наблюдателю Борису Овчарову, за дверью конференц-зала послышались крики.

За считанные минуты молодые люди с надписями на футболках "Традиция и Порядок" выломали дверь в зал, где проходила пресс-конференция, и начали забрасывать кандидатов в нардепы яйцами с криками "позор!" и "прочь сепаратиста Аксенова!".

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По данным ЦИК, на 50-м округе лидирует кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин. По результатам подсчета 100% электронных протоколов свой голос за него отдали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей. В свою очередь Сергей Кошуков от Европейской солидарности занял пятое место в гонке с результатом 2,59% - его поддержали 1696 человек.

Напомним, 22 июля в Покровске начались протесты после того, как наблюдатели на участке обнаружили расхождения в цифрах, указанных в протоколах.

Также в Покровск отправили вертолет с силовиками для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

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Источник: korrespondent.net