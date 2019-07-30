Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 19:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

Зеленский назначил себе очередного советника

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя и совладельца клиники Борис Михаила Радуцкого. Об этом говорится в указе от 30 июля.

Радуцкий будет внештатным советником.

Как известно, Радуцкого рассматривают кандидатом на должность министра здравоохранения.

Как сообщалось, накануне Зеленский назначил свои внештатным советником бывшего гендиректора телеканала СТБ, и экс-руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.