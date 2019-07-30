Зеленский назначил себе очередного советника

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя и совладельца клиники Борис Михаила Радуцкого. Об этом говорится в указе от 30 июля.
Радуцкий будет внештатным советником.
Как известно, Радуцкого рассматривают кандидатом на должность министра здравоохранения.
Как сообщалось, накануне Зеленский назначил свои внештатным советником бывшего гендиректора телеканала СТБ, и экс-руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского.
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Источник: korrespondent.net
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