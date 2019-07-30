В Днепре убийца патрульных обжалует пожизненное

Экс-боец батальона Торнадо Александр Пугачев убил двух патрульных полицейских в Днепре в сентябре 2016 года и был приговорен к пожизненному заключению. Теперь он решил обжаловать свой приговор. Об этом сообщила пресс-служба Днепровского апелляционного суда во вторник, 30 июля.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г. Днепра от 8 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела. По делу объявлен перерыв до 17 сентября.

Напомним, что 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позже в больнице скончалась раненая патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался бывший боец расформированного подразделения Торнадо Александр Пугачев.

Патрульные остановили тогда Пугачева за нарушение правил и попросили документы для проверки. Поскольку он уже 2 года находился в розыске за совершение тяжких преступлений, он открыл огонь.

Суд присяжных Кировского районного суда 8 апреля 2019 года вынес приговор - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 миллиона гривен морального ущерба.

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Источник: korrespondent.net