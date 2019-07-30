Суд оставил под арестом экс-начальника бригады ПВО сепаратистов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника противовоздушной обороны так называемой "славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 30 июля.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 29 июня текущего года, которым удовлетворено ходатайство следователя и применена в отношении подозреваемого Цемаха мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 25 августа 2019 года включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 29 июня 2019 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

В суде напомнили, что Цемах подозревается в создании террористической группы или организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины).

Напомним, 4 июля стало известно о задержании Владимира Цемаха в неподконтрольном городе Снежное. По данным СМИ, украинские спецназовцы вывезли его из "ДНР" под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию. Тогда отмечалось, что Цемах может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Корреспондент.net подробно писал об этой тайной операции, которая стала едва ли не самой масштабной за годы войны на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net