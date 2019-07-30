Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2019, вторник, 22:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
30. 07. 2019

На Закарпатье откроют временный пункт пропуска в Польшу

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации во вторник, 30 июля.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт Лубня-Волосатое на украинско-польской границе", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы – по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", – добавили в Закарпатской ОГА.

Напомним, пешеходный переходный пункт пропуска Лубня-Волосатое работал в период 1-5 мая. Тогда это было сделано с целью изучения потенциала туристического потока между двумя приграничными регионами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.