Мужчину, прыгнувшего на капот машины Порошенко, допросила полиция

Воевавший в батальоне Азов Никита Макеев был допрошен полицией в связи с потасовкой под зданием ГБР, и сообщил, что заявление на него подали сотрудники Управления государственной охраны. Мужчина записал об этом видеообращение на YouTube, опубликованное во вторник, 30 июля.

"Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил. Петр Алексеевич, вы за своими УГОшниками не спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который вы украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при вас расцвел в виде Медведчука", - сказал Макеев.

Его допросили в Шевченковском управлении полиции ГУНП в Киеве. После допроса Макеев заявил, что не скрывается от правосудия и готов понести наказание.

"Я не прячусь от правосудия. Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание", - заявил он.

Напомним, что 25 июля после выхода Порошенко из ГБР произошла драка. Позже полиция начала уголовное производство из-за нападения на машину Порошенко.

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Источник: korrespondent.net