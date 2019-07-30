Гройсман о Порошенко: У него уже все позади

Действующий премьер-министр Владимир Гройсман поделился впечатлениями от последнего интервью бывшего президента Украины Петра Порошенко. Свои мысли он опубликовал на странице в Facebook во вторник, 30 июля.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для Украинской правды. Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал он.

Гройсман отметил, что не смог реализовать все задуманное через подходы Порошенко.

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог из-за его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди", - считает премьер.

Напомним, что в упомянутом интервью Петр Порошенко заявил, что "не собирается ни от кого прятаться", и добавил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.

Стоит отметить также, что партия Владимира Гройсмана Украинская стратегия не прошла в новую Раду - партия Порошенко Европеская солидарность заняла четвертую ступеньку из пяти в рейтинге партий, попавших в Раду.

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Источник: korrespondent.net