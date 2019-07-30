Самый высокий конкурс в вузы был на политологию, журналистику, стоматологию

В 2019 году средний балл по результатам внешнего независимого оценивания для поступления на топовые специальности превысил 190 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины во вторник, 30 июля.

Самый высокий конкурс показали специальности:

- Международное право - 194,25

- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт

- Международные экономические отношения - 190,84

- Стоматология - 189,176

- Политология - 189,125

- Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт

- Медицинская психология - 186,9 (МЗ)

- Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт

- История и археология - 185,05

- Публичное управление и администрирование - 183,804.

Более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности Право, Инженерия программного обеспечения, Экономика, Сфера обслуживания, ряд специализаций по филологии.

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения: снизились проходные баллы на Менеджмент социокультурной деятельности и Фармация, промышленная фармация, которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180.

Напомним, что ранее в Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов, а также представило список топ-5 самых популярных ВУЗов.

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Источник: korrespondent.net