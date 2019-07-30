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30. 07. 2019

В Украине снимут собственный фильм о Чернобыле

Художественный фильм о Чернобыле начали снимать в Украине. Презентация проекта состоялась в Киеве 27 июля, сообщает портал Гордон во вторник, 30 июля.

Ленту начал снимать украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, известный своей нашумевшей картиной Племя, которую критики в Каннах в 2014 году удостоили сразу трех наград.

Картина будет называться The Anthropocene и может стать самой дорогой картиной в украинском кинематографе, хотя имеет наименьший бюджет из всех картин, над которыми сейчас работает режиссер.

В 2012 году короткометражный фильм Ядерные отходы получил премию фестиваля в Локарно. В 2014 году Слабошпицкий начал разработку полнометражной версии фильма под названием Люксембург, но проект был остановлен.

Новый фильм будет представлять эпический экологический триллер, "космическую одиссею" двух дозиметристов в зоне отчуждения. Команда Слабошпицкого хочет, чтобы фильм был выдвинут на премию Оскар в категории лучшая зарубежная картина, а также показать его на Каннском кинофестивале.

Тем временем, сам режиссер заявил, что эта картина может быть последней, которую он снимает в Украине. Продюсером фильма стал Олег Кохан.

Напомним, что ранее в трейлере российского сериала Чернобыль нашли киноляп.

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Источник: korrespondent.net

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