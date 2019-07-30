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30. 07. 2019

В Авдеевке отметили 5 лет со дня освобождения от сепаратистов

В Авдеевке местные жители, военнослужащие и представители местной власти устроили торжественное шествие в центре города в честь пятой годовщины освобождения от сепаратистов. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации во вторник, 30 июля.

После шествия люди собрались возле памятника Т.Г. Шевченко, где проводились торжественные мероприятия. Всех присутствующих с праздником поздравили местные власти и военные, среди которых руководитель военно-гражданской администрации полковник Павел Малыхин, подполковник, старший офицер морально-социального обеспечения 92-й ОМБр Артур Батистов. Также к поздравлениям присоединились представители духовенства.

Присутствующие почтили память защитников Авдеевки, возложив цветы к памятному монументу в промзоне. Завершилось мероприятие минутой молчания.

Cмотрите фотогалерею: В Авдеевке отметили 5 лет со дня освобождения от сепаратистов

Напомним, что 1 июля сепаратисты в очередной раз обстреляли Авдеевку. Предыдущий обстрел города состоялся 26 июня - тогда пострадали четыре дома.

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Источник: korrespondent.net

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