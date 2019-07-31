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31. 07. 2019

Сбежавшая жена премьера ОАЭ обратилась с иском в суд Лондона


Супруга премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд, сообщает Reuters.
 
По данным издания, она просит суд признать брак насильственным и выдать специальные охранные ордеры для защиты от угроз жизни и здоровью, а также намерена получить опеку над своими детьми.
 
На данный момент в судебных документах не указано, в связи с угрозой от какого именно лица принцесса обратилась в суд.
 
Слушания проходят в палате по семейным делам Высокого суда Лондона.
 
Ранее сообщалось что Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум подал в суд на свою сбежавшую жену.
 
В конце июня стало известно, что супруга правителя Дубая принцесса Хайя сбежала от мужа вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. При этом женщина забрала с собой почти 40 миллионов долларов.

Хайя бинт аль-Хусейн является дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала и сестрой нынешнего короля Абдаллы II. Принцесса получила высшее образование в колледже Оксфордского университета, занимается конным спортом. В 2000 году она была знаменосцем команды Иордании на Олимпиаде в Сиднее.

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Источник: korrespondent.net

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