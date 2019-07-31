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31. 07. 2019

Трамп назвал главного соперника-демократа на выборах


Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту. Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных (кандидатов – ред.), я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", - сказал Трама журналистам у Белого дома во вторник, 30 июля.

Ранее президент США назвал Байдена "ничтожеством из Демократической партии", до этого – "умственно отсталым".

Трамп официально начал предвыборную кампанию

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии, в их числе бывший вице-президент Джо Байден.

Согласно данным опроса, проведенного 16 июня по заказу телеканала Fox News, главного конкурента Трампа – Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%.

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Источник: korrespondent.net

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