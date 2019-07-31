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31. 07. 2019

Дело Гандзюк: обвинение в отношении Павловского передано в суд


Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко изданию Следствие.Инфо.

"Обвинительный акт передан в суд, готовится первое заседание", - сказал он.

26 июня истек срок действия меры пресечения Павловскому в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета. После этого мера пресечения была продлена.

По словам Лысенко, в дальнейшем продлении домашнего ареста Павловскому нет необходимости, поскольку обвинительный акт уже передан в суд.

Игорь Павловский с ноября 2018 находился под стражей, в начале апреля 2019 года ему смягчили подозрение, и изменили обвинение в соорганизации на умолчание об убийстве (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). В конце апреля 2019 года, по ходатайству СБУ и ГПУ, Павловскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее Генпрокуратура остановила досудебное расследованиев отношении подозреваемых в организации нападения на Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. 

Напомним, на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года при выходе из своего дома. Нападавший облил ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила 40% ожогов тела, она перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября 2018 года женщина умерла.

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Источник: korrespondent.net

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