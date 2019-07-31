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31. 07. 2019

Великобритания покинет ЕС в срок – министр по Brexit


Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября. Об этом британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли написал в Twitter.

Это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю утвердить соглашение по выходу, пояснил министр переговорщику от ЕС Мишелю Барнье.

"Провел разговор с Мишелем Барнье, в ходе которого я ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим заключить сделку, однако покинем ЕС 31 октября с ней или без нее", - отметил Баркли.

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Напомним, ранее новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit с ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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