Турция намерена создать "мирный коридор" в Сирии

Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ. Об этом по итогам заседания сообщил Совет национальной безопасности страны во вторник, 30 июля.
СМИ заявили о возрождении "Исламского государства"
Напомним, что после объявления США об уходе из Сирии американский президент Дональд Трамп заявил, что разбираться с оставшейся ситуацией он оставляет турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
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Источник: korrespondent.net
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