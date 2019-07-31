Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2019, среда, 03:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,27
31. 07. 2019

Турция намерена создать "мирный коридор" в Сирии


Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ. Об этом по итогам заседания сообщил Совет национальной безопасности страны во вторник, 30 июля.
 
В рамках обеспечения безопасности границы Стамбул заявил о решимости приложить все возможные усилия для создания мирного коридора.
 
Кроме того, в Совбезе отметили, что позиция Турции основана на стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе, а также направлена на защиту вытекающих из норм международного права законных интересов страны.

СМИ заявили о возрождении "Исламского государства"

Напомним, что после объявления США об уходе из Сирии американский президент Дональд Трамп заявил, что разбираться с оставшейся ситуацией он оставляет турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Чем ты занимался сегодня, любимый?
- Ездил справку для универа делать, потом к родителям заехал, отдал папе тот диск, про который тебе говорил, потом на работу.
- А я думала, ты по мне скучал.
- Прости, я все время забываю правильный ответ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.