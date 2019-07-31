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31. 07. 2019

Избиратели США считают Трампа расистом


Больше половины (51%) американских избирателей считают президента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром общественного мнения Квиннипэкского университета.

Еще 45% респондентов расистом Трампа не считают. Среди белого населения 46% опрошенных уверены в расистском поведении главы Белого дома. 50% не поддерживают эту точку зрения.

Из темнокожего и латиноамериканского населения расистом Трампа считают 80% и 55% соответственно.

Американского президента ранее не раз обвиняли в расизме. 14 июля Трамп призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.

Нижняя палата Конгресса приняла резолюцию с осуждением расистских высказываний президента США.

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Источник: korrespondent.net

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