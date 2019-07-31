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31. 07. 2019

Определен тип ракет, выпущенных Северной Кореей


Южной Корее удалось определить тип неопознанных ранее ракет, выпущенных в среду, 31 июля, КНДР, они оказались баллистическими. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap.
 
Отмечается, что ракеты были запущены из города Вонсон, после чего они упали в море.
 
Первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 по Киеву), второй в 05:27 (30 июля 23:27 по Киеву).
 
По оценкам южнокорейских военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км.
 
В Сеуле заявили, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвали их прекратить.
 
Ранее сообщалось, что 31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. 25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

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Источник: korrespondent.net

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