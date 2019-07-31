Трамп объявил об окончании "охоты на ведьм"



Президент США Дональд Трамп заявил, что "охота на ведьм" завершилась. Эти слова последовали за решением суда Нью-Йорка, который отклонил иск Демократической партии о возможном вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в котором она, помимо России, обвиняла и штаб Трампа.

Термин "охота на ведьм" американский лидер стал употреблять в связи с расследованием российского вмешательства в выборы.

"Это реально большое дело, особенно услышать такое решение от уважаемого судьи, назначенного президентом Клинтоном. Охота на ведьм завершилась", – прокомментировал решение суда президент США.



Трамп – Путину: Не вмешивайтесь в выборы

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал доклад специального прокурора Роберта Мюллера по "российскому делу". Согласно его выводам, сговора Трампа и Москвы не было, но при этом Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

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Источник: korrespondent.net