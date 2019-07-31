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31. 07. 2019

Южная Корея созвала экстренное совещание Совбеза


Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.

По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена.

Напомним, 31 июля с территории Северной Кореи были осуществлены запуски нескольких ракет. 25 июля КНДР произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

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Источник: korrespondent.net

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