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31. 07. 2019

Премьер Канады Трюдо посетил гей-бар

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал первым главой канадского правительства, посетившим гей-бар. Об этом сообщает NBC News.

Накануне прайд-парада в Ванкувере он заглянул в бар Fountainhead Pub, где сфотографировался и обменялся рукопожатием с посетителями.

"Спасибо ребятам из Fountainhead Pub за сегодняшний теплый прием", - написал Трюдо в Twitter.

Напомним, летом 2017 года Трюдо вместе с женой и двумя детьми принял участие в крупнейшем в стране прайд-параде в Торонто.

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Источник: korrespondent.net

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