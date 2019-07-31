Адвокат Порошенко ответил главе ГБР по числу дел

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит как свидетель в двух процессах Государственного бюро расследований, поэтому против него не может быть каких-либо обвинений. Об этом в блоге на Украинской правде написал адвокат Порошенко Игорь Головань.

Таким образом он ответил на утверждение директора ГБР Романа Трубы о том, что пятый президент якобы фигурирует в 11 уголовных процессах.

"Вот только как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве, не то что в 11", - отметил он.

Головань пояснил, что на сегодня имеет информацию только о том, что Порошенко является свидетелем в двух производствах.

"Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - отметил адвокат.

Накануне глава ГБР Роман Труба заявил, что Госбюро расследований расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует бывший президент Петро Порошенко. Таким образом он прокомментировал заявление Порошенко в интервью УП, в котором он утверждает, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и "не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net