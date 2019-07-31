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31. 07. 2019

Трамп заявил о планах заключить с РФ сделку по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он заявил в интервью телеканалу C-Span.

Трамп в интервью заявил: "Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно".

Также Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее сообщалось, что Путин "разъяснил" Трампу ситуацию с захваченными украинскими моряками в Керченском проливе 

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Источник: korrespondent.net

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