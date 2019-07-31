Ураган в Украине оставил без света десятки населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП состоянием на утро среды обесточены 53 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду, 31 июля.

По состоянию на утро 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская – 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что по Киеву объявили штормовое предупреждение. Ситуации на территории столицы присвоен первый уровень опасности. До конца 30 июля ожидается шквальный ветер и гроза.

Напомним мощный ливень накрыл Киев. Вода подтопила станции метро, а на улице заметили плавающего единорога.

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Источник: korrespondent.net