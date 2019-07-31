В вооруженных конфликтах в 2018 году пострадали 12 000 детей - ООН

В течение 2018 года 12 тысяч детей были убиты и ранены во время вооруженных конфликтов во всем мире. Об этом говорится в ежегодном докладе о положении детей в условиях вооруженных конфликтов, сообщает во вторник, 30 июля, DW.

Больше всего несовершеннолетних пострадали в Афганистане, Палестине, Сирии и Йемене.

В целом ООН зафиксировала 24 тысячи тяжких преступлений против детей, в том числе использование их в качестве солдат, сексуальное насилие, похищения.

Как отмечается в отчете, количество преступлений со стороны неправительственных вооруженных групп остается неизменным, в то же время наблюдается рост нарушений, совершенных властями и правительственными силами.

Последние случаи преступлений против детей зафиксированы буквально накануне. В результате артиллерийского обстрела северных районов Йемена со стороны Саудовской Аравии 30 июля погибли 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Ранены 26 человек, среди них 12 несовершеннолетних.

Напомним, несколькими днями ранее в ООН представили план по прекращению конфликта в Ливии.

Ранее сообщалось, что почти пять тысяч людей пропали на Донбассе с начала конфликта.

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Источник: korrespondent.net