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31. 07. 2019

ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие

Сепаратисты во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков из подствольного гранатомета.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, на Донбассе обстреляли пункт пропуска. Сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета, сообщают в штабе ООС. При этом обстрел боевых позиций ВСУ не был зафиксирован.

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Источник: korrespondent.net

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