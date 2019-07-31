В Афганистане от заложенной у дороги бомбы погибли десятки людей

В западной афганской провинции Фарах утром в среду, 31 июля, взорвалась заложенная у дороги бомба, в результате чего погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает Радио Свобода.

"В западной части Афганистана в результате взрыва у дороги бомбы погибли не менее 28 гражданских - пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.

По словам представителя провинции, в результате взрыва также получили ранения 10 человек. Впрочем, число жертв может увеличиться.

По данным других СМИ, количество погибших достигло 34 человек, еще 17 пострадали.

Отмечается, что среди погибших были женщины и дети.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Однако известно, что в этой местности активны боевики Талибана. Придорожные бомбы они используют для нападений на государственных чиновников и силовиков.

По данным Миссии помощи ООН в Афганистане (UNAMA), более 1 300 афганцев были убиты и еще 2 466 получили ранения за первые шесть месяцев этого года.

Накануне сообщалось, что в Афганистане во время боя погибли более 50 талибов. Силовые ведомства заявили об успешной операции.

Также стало известно об атаке талибов на пункты досмотра в афганской провинции Тахар. Тогда погибли 37 сотрудников безопасности.

Источник: korrespondent.net