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31. 07. 2019

В МИД РФ прокомментировали арест танкера

Оспаривать решение суда об аресте российского танкера NEYMA должен его собственник. Об этом в эфире Коммерсант FM заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - сказал Карасин.

По его словам, надо выяснить, кому танкер принадлежит. "И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - добавил он.

Напомним, российский танкер NEYMA был задержан 25 июля в порту Измаила. 

По информации СБУ, в ноябре 2018 года данное судно блокировало украинские корабли в Керченском проливе.
Как известно, экипаж судна - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле. Накануне оно было арестовано.
 

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Источник: korrespondent.net

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