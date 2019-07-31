В МИД РФ прокомментировали арест танкера

Оспаривать решение суда об аресте российского танкера NEYMA должен его собственник. Об этом в эфире Коммерсант FM заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - сказал Карасин.
По его словам, надо выяснить, кому танкер принадлежит. "И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - добавил он.
Напомним, российский танкер NEYMA был задержан 25 июля в порту Измаила.
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Источник: korrespondent.net
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