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31. 07. 2019

Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет

На стене Херсонского горсовета появился мурал - надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Об этом в среду, 31 июля, сообщается в Facebook сообществе Кто заказал Катю Гандзюк?.

Активисты опубликовали соответствующее фото, которое сопроводили таким текстом: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем".

Cмотрите фотогалерею: Убийство Гандзюк: активисты расписали горсовет

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

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Источник: korrespondent.net

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