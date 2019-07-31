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31. 07. 2019

Убийство секс-блогерши: подозреваемый рассказал о мотиве

Подозреваемый в убийстве 24-летней секс-блогерши Максим Гареев рассказал, что у него были мотивы ее убит. Видео допроса опубликовал Следком РФ.

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом", - рассказал подозреваемый в убийстве в ходе допроса.

По словам задержанного, он раскаивается в содеянном. Гареев заявил, что окажет следствию всю необходимую помощь и готов сотрудничать с правоохранителями.

Напомним, тело мертвой секс-блогерши нашли в съемной квартире в Москве. Ее стали искать после того, как обеспокоенные родственники не смогли с ней связаться. Труп обнаружил хозяин квартиры. Тело было сложено в чемодан.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемого в убийстве. Это оказался возлюбленный девушки, 33-летний айтишник Максим Гареев.

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Источник: korrespondent.net

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