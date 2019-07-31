Шквальный ветер в Запорожской области валил деревья и срывал крыши

На территории Запорожской области непогода повредила крыши 10 частных жилых домов. Также там произошло падение деревьев. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"30 июля в селе Максимовка Вольнянского района в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) повреждена шиферная кровля школы на площади около 400 квадратных метров, крыши 10 частных жилых домов и произошло падение деревьев", - говорится в сообщении.

Падавшие деревья также повредили линии электропередач, из-за чего 368 абонентов остались без электроснабжения.

В ГСЧС отметили, что жертв и пострадавших нет.

В результате работы подразделениями спасателей было убрано 30 поваленных деревьев.

Напомним, накануне ураган в Украине оставил без света десятки населенных пунктов. Больше всех пострадала Львовская область.

Ранее мощный ливень накрыл Киев. Вода подтопила станции метро, а на улице заметили плавающего единорога.

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Источник: korrespondent.net