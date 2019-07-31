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31. 07. 2019

В Винницкой области на ходу загорелась электричка

В Винницкой области неподалеку от Жмеринки на ходу загорелся локомотив пригородной электрички. Фото пожара опубликовала в соцсети пассажирка другого поезда Василина Думан.

На фото видно, что кабина машиниста полностью охвачена пламенем, сам машинист или другой сотрудник Укрзализныци стоит на откосе рядом с локомотивом.

 Василина Думан
 

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в поезде Ворохта-Кременчуг пассажиры самостоятельно тушили пожар. Огнетушители не помогли, и людям пришлось носить воду ведрами из близлежащего пруда. На место происшествия вскоре прибыли пожарные.

Напомним, что ранее во Львове произошел крупный пожар в локомотивном депо.

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Источник: korrespondent.net

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