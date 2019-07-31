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31. 07. 2019

В СБУ заявили о задержании экс-полицейского за шпионаж

СБУ задержала экс-сотрудника полиции по подозрению в шпионаже для ФСБ РФ. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники контрразведки поймали бывшего полицейского на разведывательной деятельности, которая приносила ущерб государственной безопасности.

Оперативники украинской спецслужбы полагают, что житель Запорожья, находясь в Крыму, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

"По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные ведомости про общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Запорожье", - заявляют в СБУ.

Полученные данные бывший полицейский, по данным Службы безопасности, передавал сотруднику ФСБ РФ при выезде в Крым. Поводом для поездки на аннексированную территорию Украины было якобы решение семейных вопросов.

Напомним, сотрудника украинской оборонки арестовали за шпионаж в пользу России. Следствие утверждает, что мужчину завербовала российская разведка во время его поездки в РФ в 2014 году.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника Польши посадили в тюрьму за шпионаж в пользу России. 

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Источник: korrespondent.net

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