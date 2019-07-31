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31. 07. 2019

Торговые перевогоры США и Китая завершились преждевременно

Новый раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший в Шанхае, завершился преждевременно, сообщает агентство Bloomberg в среду, 31 июля.

Как сообщается, американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и направилась в сторону аэропорта.

Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Как известно, перед началом майского раунда торговых переговоров, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.

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Источник: korrespondent.net

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