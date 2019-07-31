В Закарпатской области пограничники Мукачевского закона устроиили ночную погоню за контрабандистами, грузившими сигареты для переправки в Венгрию. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ходе патрулирования на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы Великая Паладь пограничный наряд заметил вблизи границы микроавтобус и внедорожник (оба - марки Mitsubishi). У автомобилей находилась большое количество пакетов в черном полиэтилене.

Пограничники немедленно начали мероприятия, направленные на прекращение правонарушения. В свою очередь водители автомобилей попытались скрыться от пограничников, осуществляя при этом опасные маневры, которые угрожали жизни и здоровью военнослужащих. Наряд совершил предупредительные выстрелы вверх, но, поскольку контрабандисты проигнорировали законные требования правоохранителей, пограничники совершили еще несколько выстрелов по колесам автомобилей.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье пограничники со стрельбой и погоней задержали контрабандистов

Водитель внедорожника продолжил движение и, несмотря на поврежденные колеса, ему удалось убежать. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Фургон же и его водителя пограничники также задержали. На мужчину составлен протокол об административном правонарушении. Обнаруженные 104 ящика табачных изделий, которые злоумышленники планировали переправить в Венгрию, пограничники передали сотрудникам Государственной фискальной службы.

Ранее сообщалось, что в Одессе силовики изъяли тонны табака и 170 тысяч пачек сигарет. Общая сумма оценки изъятых четыре тонны табака и тысяч пачек сигарет составляет шесть миллионов гривен.

Напомним, пресс-служба Посольства Великобритании в Украине сообщала о совместном с СБУ разоблачении крупной международной преступной группы, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net