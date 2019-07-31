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31. 07. 2019

Трамп объяснил, зачем пользуется Twitter

Президент США Дональд Трамп заявляет, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы. Об этом он сказал в интервью телеканалу C-Span.
 
 
"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", - заявил Трамп.
 
Трамп добавил, что то, как о нем пишет пресса - самое большое разочарование для него за два с половиной года на посту президента.
 
"Я разочарован этим. Я очень удивлен этим... Не важно, насколько большая победа, они правда освещают некорректно, отсюда и термин "фейковые новости", - заявил президент.
 
Трамп также отметил, что среди его 43 тысяч сообщений в социальной сети нет заметок, о которых он особенно бы сожалел.
 
Как известно, Трамп почти все события комментирует с помощью Twitter. При этом большинство сообщений о себе в СМИ называет фейками.
 
По данным The Washington Post, Трамп лжет в среднем 22 раза в день.
 

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Источник: korrespondent.net

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