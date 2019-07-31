Трамп объяснил, зачем пользуется Twitter

Президент США Дональд Трамп заявляет, что сообщения в Twitter - единственная форма защиты от нападок прессы. Об этом он сказал в интервью телеканалу C-Span.

"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", - заявил Трамп.