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31. 07. 2019

Над Винницей пролетела группа военной авиации

Военный вертолет, а за ним группа военных самолетов пролетела на низкой высоте над центром Винницы в среду, 31 июля. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на очевидцев.

Винничане заметили в районе 11 часов дня вертолет, похожий на Ми-8, вскоре после которого пролетели два военных транспортных самолета (похожие на Ан-26 и Ан-76).

Позже пронеслись два истребителя Су.

При этом вся авиация летела на достаточно низкой высоте, грохоча на весь город.

Информации о запланированных военных учениях не было и на данный момент неизвестно, с чем связан перелет военной техники.

Как сообщалось, в начале июля на Харьковщине разбился учебный самолет.

Напомним, 16 октября прошлого года неподалеку Бердичева потерпел крушение истребитель Су-27УБ. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. В результате катастрофы погибли украинский полковник Иван Петренко и американский подполковник Сет Неринг.

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Источник: korrespondent.net

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