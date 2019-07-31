В НАПК назвали последние выплаты для партий из уходящей Рады

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в III квартале на общую сумму 156,7 млн гривен. Об этом сообщается на сайте НАПК в среду, 31 июля.

Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий: Народный фронт – 36,4 млн грн, Европейская солидарность – 35,8 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко – 12,2 млн грн, ВО Батькивщина – 9,3 млн грн.

Объединение Самопомич получит 32,1 млн гривен, из которых 14,1 млн гривен – это средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Оппозиционный блок получит средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера ежегодного государственного финансирования для политической партии – 30,9 млн грн.

Напомним, в январе НАПК распределило более 565 млн гривен из госбюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году.

Также сообщалось, что НАПК нашло нарушения в отчетах 53 партий.

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Источник: korrespondent.net