На строве Крит произошло землетрясение

На греческом острове Крит утром в среду, 31 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

Отмечается, что землетрясение, которое ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите, произошло около 8:00.

Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-западу от столицы Крита Ираклиона.

Туристы на острове сообщают, что землетрясение продолжалось в течение 4-5 секунд.

О разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Афинах 19 июля. Эпицентр находился в 20 километрах от столицы Греции.

Также серия землетрясений произошла на Филиппинах, погибли не менее пяти человек, еще 12 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net