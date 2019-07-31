У Лукашенко рассказали о разговоре с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил ситуацию на Донбассе, а также подтвердил свое приглашение посетить Украину. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе. Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире", - говорится в сообщении.

Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Зеленский также подробно рассказал "о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта".

Лукашенко в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности двух стран в энергетической сфере", - отметили в пресс-службе.

Зеленский поздравил Лукашенко "с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов". Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.

В финале разговора Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Зеленский это "приглашение с удовольствием принял".

Напомним, ранее в Беларуси заявили, что готовы организовать встречу Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Минске.

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Источник: korrespondent.net